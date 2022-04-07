Osmangazi Bilgi Evleri'nde kitap buluşması

Kütüphaneler Haftası'nda birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Osmangazi Belediyesi, son olarak Metin Önal Mengüşoğlu ve Veli İmer ile söyleşi düzenledi.

Bu yıl 58'ncisi düzenlenen Kütüphaneler Haftası'nda Emek Bilgi Evi'nde vatandaşlarla buluşan Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, ‘Yeniden Okurken' adlı kitabı üzerinde konuşma gerçekleştirdi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez'in de katıldığı söyleşide Mengüşoğlu, çocukluk yıllarından gençlik dönemine okuduğu kesitler hakkında kitapseverlere bilgiler verdi. Bunun yanı sıra Mengüşoğlu, program çerçevesinde kitabında da yer alan Osmanlı'dan erken Cumhuriyet dönemine, 1950'lerden günümüze memleketin din, kültür, sanat ve siyaset hayatına ilişkin yorumlarını ifade etti. Söyleşi sonunda Başkan Yardımcısı Erdönmez, Emirhan Duman ve Hüseyin Gümüş'e en çok kitap okudukları için çeşitli hediyeler verdi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ise Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veli İmer'in konuşmacılığını yaptığı ‘Okumak! Neyi? Nasıl?' söyleşisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İmer, söyleşi boyunca insanın varoluşsal olarak kendini anlamlandırmasında kitabın, okumanın ve düşünmenin neye denk düştüğü konusuna değindi. Aynı zamanda Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nde Gençlik Hizmetleri Birim Sorumlusu Erim Güneş, müze kütüphanesinde en çok kitap okuyan Ezgi Şeyma Yüncü ile Zeynep Uslu'ya hediye takdim etti.