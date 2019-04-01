Osmangazi, Dündar İle ‘Devam' Dedi

Osmangazi'de belediye başkanlığı yarışını, Cumhur İttifakı tarafından aday gösterilen Mustafa Dündar, kazandı. Osmangazi'de bir ilke imza atarak üçüncü kez belediye başkanı olan Dündar'ın seçimi kazanması ilçede büyük bir sevinç yaşanmasına neden oldu.

Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, resmi olmayan sonuçlara göre üçüncü kez Osmangazi Belediye Başkanı seçildi. Bir ilke imza atarak Osmangazi'de üçüncü kez belediye başkanı seçilen Dündar, seçim sonuçlarını AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı'nda takip etti. Dündar, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından büyük bir kalabalık eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyerek kutlamalara katıldı. Havai fişek, meşale ve konfetiler eşliğinde Demokrasi Meydanı'na gelen Dündar, kendisinin tekrardan başkan seçilmesiyle birlikte büyük bir mutluluk yaşayan yüzlerce Osmangazili'ye seslendi.

“Tarih yazdık”

Konuşmasında, önceki dönemlerde olduğu gibi yeni dönem için de kendisine büyük bir destek veren Osmangazililer'e teşekkürlerini sunan Dündar, “Osmangazi'de 10 yılı geride bıraktık. Vatandaşlarımız verdikleri destekle bize bir 5 yılın daha kapılarını açtı. İnşallah bu 5 yılı da geçtiğimiz dönemler gibi çok güzel bir şekilde geçireceğiz. Bizler Osmangazi gibi tarihi bir şehirde tarih yazdık. Bu tarihi halkımız ile birlikte yazdık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedik ve yolumuza devam ettik. Bugün 1 Nisan. Bahar geldi. Ne kadar çiçekleri koparırlarsa koparsınlar biz çiçek dikmeye devam edeceğiz. Yolumuz ve bahtımız açık olsun. Allah bizleri mahcup etmesin. Kazanan Osmangazi oldu” diye konuştu.