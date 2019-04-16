Osmangazi hizmette kendisiyle yarışıyor

Osmangazi'de 10 yılda hayata geçirdiği 1936 proje ile Türkiye'de örnek bir belediyecilik sergileyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ustalık döneminde yalnızca Osmangazi'ye değil Bursa'ya vizyon kazandıracak.

Fetih Müzesi, kentsel dönüşüm, kapalı otoparklar, okullar, spor tesisleri, kapalı pazar yerleri, bilgi evleri ve tarihî mirasın ayağa kaldırılması gibi sayısız eseri hayata geçirmenin gurur ve mutluluğu ile yeni döneme başlayan Başkan Dündar, bu dönem hizmet çıtasını daha da yukarı çekecek. Fonksiyonel, ihtiyaca cevap veren, estetiği ve mimarîsi ile fark oluşturan eserleri yeni dönemde hayata geçirecek olan Dündar, hizmet konusunda adeta kendisiyle yarışacak. Başkan Dündar, yeni dönemde ilçeye kazandıracağı Osmangazi Meydanı, Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gibi dev bütçeli projeler ile Osmangazi'nin adını bütün dünyaya duyuracak.

Osmangazi Meydanı Bursa'ya değer katacak

Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin 4'üncü büyük ili olmasına rağmen gerçek bir kent meydanı olmayan Bursa'ya Osmangazi Meydanı'nı kazandıracak. Toplam 40 bin metrekare alanda yapılacak projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Bursa'nın tam merkezinde çöküntü alanı hâline gelen Santral Garaj Bölgesi yerini kente vizyon katacak bir meydana bırakacak. Dev proje için bugüne kadar bölgede 84 bina kamulaştırılarak yıkılırken, toplam 22 bin 518 metrekarelik alan elde edildi. Osmangazi Meydanı projesi, kent merkezindeki otopark sıkıntısına da çare olacak. Meydanın altına 4 katlı, 2000 araç kapasiteli bir otopark inşâ edilecek. Bursa'ya nefes aldıracak bir sosyal donatı alanını kente kazandıracak olan Osmangazi Belediyesi, aynı zamanda trafiğin yoğun olduğu bölgedeki otopark sıkıntısını da çözmüş olacak. Sosyal yaşam ve yeşil alanları ile gece gündüz yaşayan bir merkeze dönüşecek Osmangazi Meydanı, Türkiye'nin en güzel meydanlarından biri olacak.

Hisar açık hava müzesi olacak

Bursa'nın ilk yerleşim yeri olan Hisar'ın geleceğe aktarılması adına hayata geçirilen Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi ile Hisar, açık hava müzesi olacak. Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisariçi'nde hayata geçirilen proje çerçevesinde Oruçbey Caddesi'ndeki 28 binada cephe sağlıklaştırma çalışması yapıldı. Zemin kaplama çalışmaları ise devam ediyor.

Hisar'daki çalışmaları uzun zamandır belirli noktalarda sürdürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Surların ayağa kaldırılması, Sümbüllü Bahçe Konağı, Sur Üstü Konağı gibi Cumhuriyet dönemi sivil mimari örneği yapıların restorasyonu, Haraççıoğlu Medresesi gibi manevî mirasın ayağa kaldırılması; Üftade, Kavaklı ve Oruçbey Caddesi ile Kale Sokak'ta yaptığımız cephe düzenleme ve sağlıklaştırma çalışmaları, Arkeopark kazıları bölgenin tarihi kimliğini canlandıran önemli çalışmalar oldu. Yaptığımız tüm projelerde şehir kimliğine saygılı ve tarihi değerleri korunmuş bir Bursa'yı geleceğe taşımayı hedefledik. Tarihe sahip çıkmak demek, sahip olunan kültürel hazineyi korumak ve ortaya çıkarmak için çaba harcamak demektir. Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi ile Hisar'ı bir bütün olarak ele alıp yeni bir Kentsel Koruma Analiz Çalışması ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Bursa'nın yeni gelişim bölgelerinden Demirtaş'ta 14 bin 162 metrekare alan üzerine inşâ edilen Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAKEM), büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye'de bir ilk olacak. Bir kampus şeklinde projelendirilen merkezde, modern, konforlu ve yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek 250 yataklı bir huzurevi yer alacak. Aynı zamanda alzheimer hastaları için günlük bakım ve destek merkezi bulunacak. Bahçesi, peyzajı ve bütün çevre düzenlemeleri yaşlılar ile engellilerin rahat hareket edeceği şekilde tasarlanan merkezin bir bölümü de, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlara günlük bakım ve destek hizmeti verecek.

Bursa'ya değer katacak vizyon proje, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar' yarışmasında da bin 100 proje arasında ilk 100'e girmeyi başardı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Türkiye'ye örnek çok özel bir proje olduğunu belirterek, “Sosyal belediyecilik çalışmalarında Osmangazi Belediyesi olarak çıtayı yükselttik. BAKEM, sosyal belediyeciliğin zirvesi diyebileceğimiz bir proje. Özellikle yaşlılarımıza, alzheimer hastalarına ve engelli vatandaşlarımıza âdetâ bir otel konforunda hizmet vereceğiz. İnşaat çalışmalarında artık son aşamaya geldik. Yeni dönemde bu projemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Yeni dönemde hizmet yağmuru

Osmangazi Belediyesi, yeni dönemde öncü dev projeler ile ilçeye vizyon katarken, spordan sağlığa, eğitimden kültür sanat, eğlenceden meydanlara kadar birçok projenin de temelini atıp, açılışını yapacak.