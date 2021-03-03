Osmangazi hizmette kısıtlama tanımıyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan salgın sebebiyle uygulanan kısıtlamalara rağmen, Osmangazi'de hizmetler aksamadan yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, ilçedeki pek çok cadde ve sokakta eskiyen kaldırım ve yollar yenilendi. Yeni açılan yollar ise, bu dönemde sıfırdan bordür ve tretuvarla kaplandı. Alınan tedbirler çerçevesinde çalışma programını salgına rağmen kesintisiz yürüten Osmangazi Belediyesi, bir anlamda krizi fırsata çevirdi.

Daha modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için, vatandaşın talep ve önerileri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bir yandan yeni imar yolları açıyor, bir yandan da hem yeni açtığımız hem de mevcut yollardaki bordür, tretuvar ve asfalt çalışmalarını aksatmadan yürütüyoruz. 2020 yılı bizler için zor bir yıl oldu. Ancak, bizler aldığımız tedbirlerle bu zorlukları fırsata çevirdik. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, trafik yoğunluğu fazla olan cadde ve sokakları bu dönemde asfaltla kapladık. Yollara 55 bin ton asfalt serdik. Yine bu dönemde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, kaldırım düzenlemesi yapılan yerlerde 20 bin metrekarenin üzerinde bordür ve tretuvar döşedi. Bunların dışında, başta kendi tesislerimiz olmak üzere vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek 2 bin metrekare perde ve taş duvar, 1.500 metrekarenin üzerinde çatı tamirat ve onarımı, 3.500 metrekare kapsamlı tadilat ve 16 bin metrekare de cephe boya çalışmaları gerçekleştirdik” dedi.

Osmangazi'de ulaşımı sorun olmaktan çıkartmak, bozuk ve kötü görüntüye sahip yol bırakmamak için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Başkan Dündar, “Yürüttüğümüz yol bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza kaliteli bir yaşam ve sağlıklı ulaşım şartları sunuyoruz. Bu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.