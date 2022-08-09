Osmangazi Kavaklı'nın önünü açacak projede sona doğru

Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl yaşanan heyelan nedeniyle zarar gören Kavaklı Mahallesi'ndeki konut ve işyerlerinin kamulaştırma çalışmalarında sona geldi. 239 bağımsız bölümün 203'ünü kamulaştıran Osmangazi Belediyesi, bölge için hazırladığı yeşil alan projesi ile Bursa'nın tarihi mahallesinin önünü açacak.

Geçtiğimiz yıl Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın bahçesinde yaşanan toprak kayması sonucu, bölgedeki apartman ve iş merkezleri zarar gördü. Osmangazi Belediyesi, can güvenliği için yaşamanın son derece tehlikeli olduğu tespit edilen 98 mesken, 141 iş yeri olmak üzere toplam 239 bağımsız bölümün kamulaştırılması için meclis kararı aldı. Bu konuda yoğun bir mesai harcayan Osmangazi Belediyesi, 203 hak sahibi ile anlaşma sağlamayı başardı. Bölgede şuana kadar toplam 4 bin 174 metrekare alan kamulaştırılırken, yapılan kamulaştırmalar için hak sahiplerine toplam 46 milyon 366 bin TL ödeme yapıldı.

Bölgedeki kamulaştırılan binaların yıkılmasıyla birlikte Bursa'nın gönül sultanlarının metfun olduğu bölgenin tarihi dokusu da ön plana çıkıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölge için yeşil alan projesi hazırladıklarını ve kamulaştırmaların tamamlanmasının ardından diğer binaları da yıkarak çalışmaları başlatacaklarını ifade etti. Bölgeyi hem güvenli hale getirdiklerini, hem de Bursa'ya yeni bir yeşil alan kazandırdıklarını belirten Başkan Dündar, “Kamulaştırmalarda sona geldik. Kamulaştırılan binaların bir kısmının yıkımını gerçekleştirdik. Kamulaştırmaların tamamlanması ve binaların tamamının yıkılmasıyla birlikte tarihi bölge şehir ile bütünleşecek” dedi.