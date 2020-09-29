Osmangazi Kızılay'dan eğitim desteği

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine harekete geçen Kızılay Osmangazi Şubesi, bağışçılarla birlikte, 40 öğrencinin eğitim gördüğü Dağakça İlkokulunu eğitime hazır hale getirdi. Kızılay Osmangazi şubesi genç gönüllüleriokulu temizleyerek daha güzel görünüme kavuşturduktan sonra, Büyüdüm Çocuk Oldum Derneği gönüllüleri de duvarları çeşitli resimlerle süsledi. Kızılay Osmangazi Şubesi gösterdiği hassasiyetla mahalle sakinlerinin takdirini kazandı. İlkokul ve anasınıfında okuyan miniklere kırtasiye yardımı, oyun hamurları ve oyuncak hediye edildi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunun altını çizen Kızılay Osmangazi Şubesi Halil Atalay, çocukların daha temiz bir okulda okuması için harekete geçtiklerini söyledi. Çocukların her şeyden daha değerli olduğunu vurgulayan Kızılay Osmangazi Şubesi Başkanı Halil Atalay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık bir ay önce ilçe millî eğitim müdürümüz okulun boyanması gerektiğini bizimle paylaştı. Biz de buna kayıtsız kalamadık. Şimdi burada bulunmaktan duyduğum mutluluk ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu güzel çalışmalara hayırseverlerimizin desteğiyle imza atıyoruz. Birkaç gündür okulu boyadık, çok keyif aldık, ekip olarak güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Gençlik kollarımızın gönüllü gençlerini ve bağışçılarımızı bu güzel çalışmaların içine katmaktan mutluluk duyuyoruz. Maksadımız geleceğimiz olan çocuklarımızın daha güzel daha temiz bir ortamda okumasıdır.”

Osmangazi Kızılay'a teşekkür eden Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de, daha önce beraber birçok projeye imza attıklarını belirterek, Kızılay Osmangazi Şubesinin kendilerine her konuda destek vermekten kaçınmadıklarını söyledi.