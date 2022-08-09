Osmangazi Koza Çocuk Akademi'de kayıtlar başladı

Osmangazi Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri bünyesinde faaliyet gösteren Koza Çocuk Akademi, 2022-2023 dönemi okul öncesi programıyla yüzlerce öğrenciye hizmet vermeye hazırlanıyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Geleceği Şansa Bırakmıyoruz' düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri'nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ile Demirkapı Şükran Gönenç Bilgi Evi'nde hizmette olan Koza Çocuk Akademi'de yetişen çocuklar, önemli gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklerle farkındalık kazanıyor. Bunun yanı sıra öğrenciler, alanında uzman kişiler eşliğinde el ve göz koordinasyonlarını destekleyen oyunların yanı sıra bilimsel deneyler ile değerler eğitimi de alıyor.

Sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Koza Çocuk Akademi'nin yeni dönem kayıtlarının başladığını duyuran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Koza Çocuk Akademi ile bu dönem Ocak 2017 ve Şubat 2018 arası doğumlu öğrencilerimize okul öncesi eğitimi vereceğiz. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızı sevgiyle yarınlara hazırlayacağız. Vaktini değerli geçirmek isteyen tüm evlatlarımız, 22 Ağustos tarihine kadar https://kozaakademi.osmangazi.bel.tr/ adresinden kayıt yaptırabilir” dedi.