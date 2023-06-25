Osmangazi, Kurban Bayramı'na hazır

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için gerekli tedbirleri aldı. İlçe genelinde kurban kesimi için 24 nokta belirlenirken, bayram süresince bin 150 belediye personeli 133 araçla vatandaşların hizmetinde olacak.

Türkiye'nin en büyük ve en hijyenik kurban satış tesisinin yanı sıra, ilçedeki diğer kurban kesim yerlerindeki hijyen konusuna da büyük hassasiyet gösteren Osmangazi Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmesi için bu yıl da tedbiri elden bırakmıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı şartlarda ve güven içerisinde yerine getirebilmeleri adına tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Bayramın en güzel şekilde geçmesi ve kimsenin zarar görmemesi için belediyenin ilgili birimlerinin kesintisiz olarak hizmet vereceğini ifade eden Dündar, “Kurban Bayramı boyunca toplam 970 temizlik personeli üç vardiya olarak, 2 veteriner hekim ve 2 ilaçlama görevlisi, 85 zabıta ekibi ve Fen İşleri Müdürlüğü'nden 50 personelimiz ile 24 saat hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız” dedi.

Başkan Dündar, ayrıca kurbanlıkların hijyenik ortamda kesimlerini sağlamak için Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir Kurban Denetim Komisyonu kurduklarını, bu komisyonun kurban satış ve kesim yerlerini bayram boyunca denetleyeceklerini ifade etti. Dündar, Osmangazi genelinde belirledikleri 24 farklı noktada hijyenik ortamda, veteriner gözetiminde kurban kesimi yapılacağını kaydetti.

Osmangazi'de Veysel Karani ve Geçit mahallelerindeki kurban satış yerlerinde yaklaşık 5 bin büyükbaş, 12 bin küçükbaş olmak üzere toplam 17 bin kurbanlığın satışa sunulduğu bilgisini veren Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirebilmesi için tüm birimlerimizle hemşehrilerimize hizmet vereceğiz. Her yıl olduğu gibi bu bayram da vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kötü görüntülerin önüne geçmek adına ekiplerimiz kesintisiz hizmet verecek. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Osmangazi ilçesinde kurban kesimi yapılacak noktalar ise şu şekilde sıralandı;

"Veysel Karani, Geçit Pazarı, Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit Hayvan Pazarı, Çirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Panayır, Yenikent Pazar Alanı, Yunuseli/Akyıldız, Alemdar Semt Pazarı, Demirtaş Pazar Alanı."