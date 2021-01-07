İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmangazi kütüphaneleri ilgi görüyor

Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri, 18 bin adet kitap kapasiteli kütüphanesi ile 2020 yılında toplam 7 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.

Osmangazi Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri, 18 bin adet kitap kapasiteli kütüphanesi ile 2020 yılında toplam 7 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.


Osmangazi Belediyesi tarafından “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri'nde, 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet veriliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen çalışmalarını tedbirli bir şekilde sürdüren Bilgi Evleri, özellikle 18 bin adet kitap kapasiteli kütüphanesi ile dikkat çekiyor. 2020 yılında 7 bin 500 ziyaretçiyi Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Emek Bilgi Evi, Demirtaş Kültür Merkezi ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi kütüphaneleri, yeni yılda yeni kitaplarla okuyucularını bekliyor.


Eğitim alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Pandemi döneminde vatandaşlarımızın kültür hazinelerimizden faydalanabilmesi için hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ediyoruz. Özellikle çocuklarımızın zamanlarını Bilgi Evleri'nde verimli bir şekilde geçirmesi bizleri oldukça sevindiriyor” dedi. Dündar, Bilgi Evleri'nin geleceğe ışık tuttuğunu vurgulayarak, bütün vatandaşları kütüphanelere davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.