Osmangazi kütüphanelerinden ücretsiz internet hizmeti

Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Osmangazi Belediyesi, bünyesinde yer alan kütüphanelerde öğrenciler için ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.

Kitap okuma oranını artırmak ve bilgili nesiller oluşturulmasına destek vermek maksadıyla ilçenin dört bir yanını kütüphanelerle donatan Osmangazi Belediyesi, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi, Emek Bilgi Evi, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ile Demirtaş Kültür Merkezi'nin kütüphane ve bireysel çalışma salonları, öğrenciler için ücretsiz internetle yenilendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Her gün yüzlerce öğrenciye kapılarını açan kültür hazinelerimiz yeni hizmetimizle beraber daha da renklendi. Bu uygulamayı öğrencilerimizin talebi üzerine hayata geçirdik. Özellikle sınavlarına hazırlanan evlatlarımız, burada oldukça verimli vakit geçiriyor. Bizler, geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için her şeyi yapmaya hazırız. Herkesi kütüphanelerimize davet ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.