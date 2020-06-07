Osmangazi Meydanı hızla ilerliyor

Bursa'nın en büyük meydanı olacak Osmangazi Meydanı'ndaki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen meydanın hafriyat çalışmalarında, Ankara Yolu'ndan 16 metre yerin altına inildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde Osmangazi Belediyesi, yatırımlarını aksatmadan sürdürdü. Bir yandan koronavirüse karşı yoğun bir mücadele içinde olan Osmangazi Belediyesi, diğer yandan da Bursa'ya değer katacak projelerine devam ediyor. Osmangazi Meydanı'ndaki çalışmalar, alınan sağlık tedbirleri çerçevesinde devam ederken temel kazı çalışmalarında büyük mesafe katedildi. Şehrin merkezinde 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan ve 100'den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı Projesi'nde fore kazık çalışmalarında sona gelindi. Toplam 630 fore kazığın çakılacağı meydan çalışmasında şu ana kadar 490 fore kazık zeminle buluştu.

Osmangazi Meydanı şantiyesinde incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'ya yakışan bir meydan kazandırmak için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti. Pandemi sürecinin yatırımları durdurmadığına dikkat çeken Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak 13 Mart'tan itibaren bir yandan koronavirüs ile mücadele ederken, diğer yandan yatırımlarımızı da sürdürdük. Osmangazi Meydanı, Bursa'nın büyük bir projesi. Bursa'nın merkezinde 2000 araç kapasiteli 4 katlı kapalı otoparkı olan bir meydan inşa ediyoruz. Fore kazık ve hafriyat çalışmaları devam ediyor. Meydanın temeline 19 ila 29 metre uzunluğunda fore kazıklar çakıyoruz. 630 fore kazıktan çakılması gereken 140 tane kaldı. Çevre güvenliğini sağlayarak hafriyat çalışmaları da başladı. Şu anda Ankara Yolu üzerinden 16 metre yerin altına indik. Hafriyat çalışmalarının ardından betonarme çalışmalara başlayacağız” dedi.

Osmangazi Meydanı'nın sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi, aktivite alanları ile Bursa'nın yeni marka değeri olacağını vurgulayan Dündar, “Ayrıca trafiğin yoğun olduğu bölgede otopark sıkıntısını çözerek, şehrimize ciddi anlamda nefes aldıracağız. Meydanımız 24 saat yaşayarak, tüm şehrin buluşma noktası olacak” diye konuştu.