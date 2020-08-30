Osmangazi Meydanı'na övgü yağıyor

Şimdiden, yalnızca Bursa'nın değil Türkiye'nin en büyük kent projeleri arasında gösterilen Osmangazi Meydanı'nda çalışmalar ile birlikte övgüler de sürüyor.

Osmangazi Meydanı şantiyesini incelemelerde bulunan TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dev projenin Bursa'nın kalbi ve modern yüzü olacağını söyledi.

Önce, Bursa'nın merkezindeki çöküntü bölgesini dev kamulaştırma ve yıkımlarla kente kazandıran Osmangazi Belediyesi, ardından 40 bin metrekare alanda Türkiye'de meydan anlayışını değiştirecek, Bursa'nın kalbinde büyük bir değişim ve değişimi başlatacak projenin startını verdi.

Yer altındaki 2 bin araçlık otoparkı, nikah merkezi, hizmet ve kültür faaliyetlerin yapılacağı salonlarının yanı sıra 720 bin metre kare büyüklüğündeki modern ve yaşayan dev meydanı ile Osmangazi Meydanı, Merinos, Çırpan ve Kültür Parkı'n başlangıç noktası da olacak.

Bölgenin ekonomik değerini artması ile birlikte kentsel dönüşüm ve gelişimi de hızlandıracak olan Osmangazi Meydanı şantiyesini ziyaret eden İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, projeyi yürekten desteklediğini söyledi.

Meydanların şehirlerin simgesi olduğuna dikkat çeken Efkan Ala, duyduğu memnuniyeti şu cümleler ile ifade etti: “Osmangazi Meydanı, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımızın güzel vakit geçireceği bir mekan olacak. İnşaat çalışmaları çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Osmangazi Meydanı, Bursa için yüz akı bir proje. Bursalılar, bu meydana kavuştuklarında çok mutlu olacaklar. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a böyle büyük ve önemli bir eseri kentimize kazandıracağı için teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Osmangazi ayrı bir önem taşıyor”

Bursa'ya Osmangazi Meydanı gibi marka projelerin yakışacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Meydanı'nın Bursa'nın yüz akı olacağını kaydederek, “17 ilçemizin hepsi ayrı değerli, ancak Osmangazi, Bursa'nın en büyük ve merkezi ilçesi olması bakımından ayrı bir önem taşıyor. Kentin tarihi ve kültürel değerleri de yoğun olarak Osmangazi ilçemizde yer alıyor. Osmangazi Meydanı da, kentimizin merkezine gelenlere Bursa'nın modern yüzünü göstermiş olacak. Planlama, projelendirme ve inşa edilmesi açısından çok özel bir proje. Bu ve benzeri projelerle Bursa'mızın değeri de daha fazla artacaktır. Ben başta Mustafa Başkanımızı, ekibini ve projede emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. İnşallah bu projenin açılışını da hep birlikte coşkuyla yaparız” dedi

“En önemli projeler hayata geçiriliyor”

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, pandemi sürecinde birçok ülkenin ekonomisi durma noktasına gelirken Türkiye'de hem merkezi hükümetin hem de yerel yöneticilerin çok önemli projeleri hayata geçirdiğine dikkat çekerek, “Korona virüs nedeniyle ülkelerin ekonomilerinin zorlandığı ve yatırımların durduğu bir süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde merkezi hükümetimiz ülke tarihinin en önemli projelerini hayata geçiriyor. Bursa'mızda da Büyükşehir Belediyemiz ve de Osmangazi Belediyemiz başta olmak üzere tüm yerel yöneticilerimiz yatırımlarına devam ediyor. Osmangazi Meydanı, Bursa için en önemli projelerden bir tanesi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini görüyoruz. Osmangazi Meydanı Bursa'mız için çok önemli bir proje. Bursa ecdadımızın bize emanet ettiği çok önemli bir şehir. Bizler de bizden sonraki nesillere çok güzel bir Bursa bırakmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Her noktada çalışmalar sürüyor

Çok yönlü hizmetlerle çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Fen İşleri Müdürlüğümüzün 23 noktada şantiyesi var. Park Bahçeler Müdürlüğümüz 45 farklı mahallede çalışmalar yürütüyor. İnsanlık zor bir dönemden geçiyor. Pandemi süreci sosyal ve ekonomik açıdan hayatımızı sınırladı. Kamu olarak bizler hem yatırımlarımızın hem de hizmetlerimizi sürdürmeliyiz ki pandemiye karşı en iyi mücadeleyi ortaya koyabilelim. Hem vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz projeleri yerine getiriyoruz hem de pandemiye karşı örnek bir mücadele yürütüyoruz. İnşallah normal yaşamımıza en kısa sürede döneceğiz” dedi.