Osmangazi Meydanı'nda geri sayım başladı

Bursa'nın son dönemdeki en önemli projeleri arasında yer alan Osmangazi Meydanı'nın inşaat çalışmalarında sona gelindi. Yakın zamanda Bursalıların hizmetine sunulacak olan dev meydan, ortaya çıkan ihtişamıyla AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nu da kendisine hayran bıraktı. Dev meydanı gezen Çavuşoğlu, “İnşaat çalışmaları başladığında nasıl bir eserin ortaya çıkacağını hayalimizde canlandıramamıştık. Geldiğimiz noktada hayal ettiğimizin çok ötesinde güzellikte bir eser ile karşılaştık” dedi.

Şehrin merkezinde 150 milyon lira gibi dev bir bütçe ile kamulaştırılan 100'den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen 40 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı, 2000 araçlık otoparkının yanı sıra bünyesinde yer alacak sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi, aktivite alanları ile de Bursa'nın yeni marka değeri olacak. Osmangazi Belediyesi tarafından hiçbir ticari kaygı gözetilmeden tamamen şehrin ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen Osmangazi Meydanı, Bursalılarla buluşmak için gün sayıyor. İnşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Osmangazi Meydanı, sosyal ve kültürel alanların yer alacağı bölümlerin çatılarının kaplanmasıyla birlikte, ihtişamını da gözler önüne serdi. Otoparkıyla şehir içi trafiğini de büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı, şimdiden kent için ne kadar önemli bir eser olduğunu ortaya koyuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Osmangazi Meydanı'nı gezerek incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da, dev meydanın ihtişamından etkilendi. Meydandaki tüm detayları büyük dikkatle inceleyen Çavuşoğlu, Başkan Dündar'dan inşaat çalışmalarında gelinen son nokta hakkında bilgiler aldı. Osmangazi Belediyesi olarak kente kazandırdıkları Osmangazi Meydanı'nı Bursalılarla buluşturmak için geri sayımın başladığını dile getiren Başkan Dündar, “ İnşaat çalışmaları devam eden projemiz, artık son aşamaya geldik. Şu anda devam eden çatı ve zemin kaplama çalışmaları tamamlanmak üzere. Osmangazi Meydanı, hem bir geçiş noktası, hem de insanların bir araya geleceği bir buluşma noktası. Şehir merkezine gitmek isteyen vatandaşlarımızın araçlarını park edebilecekleri 2 bin araçlık bir otoparkı sayesinde şehrin araç trafiğini rahatlatacak, yayalaşmasına sebep olacak bir proje. Şimdiden Bursa'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da, meydan sayesinde daha önce çöküntü alanı haline gelen Santral Garaj bölgesinin çehresinin tamamen değiştiğini söyledi. İnşaat çalışmalarının tamamlanma aşamasına gelmesi ile birlikte meydanın ihtişamının da ortaya çıktığını ifade eden Çavuşoğlu, “Önceki ziyaretlerimizde çalışmalar daha çok yerin altında olduğu için, burayla ilgili yapılacakları hayalimizde tam olarak tasavvur edememiştik. Bugün gezdiğimizde büyük bir oranda üst yapının tamamlandığına şahitlik ettik. Gördüğümüz şey, Bursa'nın ihtiyacına cevap verecek devasa bir meydan. Kapalı alanları ile birlikte vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağı güzel bir mekan ortaya çıkmış durumda” dedi.

“Bu eser adeta iğne ile kuyu kazılarak ortaya çıkarıldı”

Sahip olduğu fonksiyonları ile de Osmangazi Meydanı'nın hayatın tam merkezinde yer alacak devasa bir alan olacağını belirten Hakan Çavuşoğlu, “Herkesin bildiği gibi şehirler meydanları ile anılır. Meydanları ile markalaşır. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, şehrin merkezindeki bu çöküntü alanında kamulaştırmalar yapıp, projenin yapımına başlamış ve tamamlama aşamasına getirmiştir. Mustafa Başkanımızın adeta iğne ile kuyu kazar gibi ortaya çıkarttığı bu eser bizlere gurur veriyor. Bursa'mız adına son derece gurur verici. Şehre böyle bir eser kazandırdığı için ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda Bursa'mızın tam merkezi diyebileceğimiz bir noktada bulunuyoruz. Böyle bir merkezin 17 bin metrekarelik bir meydanla taçlandırılmış olması da son derece kıymetli. Üzerinde çocukların koşup oynadığı, büyüklerin oturup hoş vakit geçirdiği, vatandaşlarımızın araçları ile gelip park ederek yaya olarak şehrin merkezine kadar yürüyebildiği günleri iple çekiyoruz” ifadelerini kullandı.