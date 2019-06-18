İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmangazi Okulları'nda karne heyecanı

Özel Osmangazi Okulları öğrencileri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne heyecanı yaşandı.


Öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılını başarıyla bitirmenin mutluluğunu kendilerini yalnız bırakmayan aileleriyle paylaştı. Dönem süresince başarılı çalışmaların meyvesini alan öğrenciler, ayrıca okul tarafından da ödüllendirildi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Özel Osmangazi Okulları Müdürü Ömür Çolpan, "2018-2019 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Her bir öğrencimizin gösterdiği gayrete ailelerinin de desteği başarıyı getirdi. İnşallah önümüzdeki yılda Türkiye dereceleriyle iyi yerlere geleceklerdir" dedi.


Osmangazi Okulları olarak sadece maddi başarılara odaklanmadıklarını belirten Çolpan, "Öğrencilerimiz toplum hayatına katıldıklarında, üniversiteyi bitirdiklerinde, kalitelerini ortaya koyacaklar. Toplumun iyi insanlarının sayısını inşallah artıracağız. Bizim böyle bir misyonumuz var. Biz iyi insan yetiştirmeye odaklanmış, niyetlenmiş ve bunun için gece-gündüz çalışan bir eğitim kurumuyuz. Bugün mezun olan öğrencilerimiz inşallah bizlerin gururu, iftihar kaynakları olarak, gittikleri okulda bizleri temsil edecekler" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.