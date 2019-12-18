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Osmangazi personelinin bowling heyecanı

Osmangazi Belediyesi, kurum içi iletişimi güçlendirmek için Birimler Arası Bowling Turnuvası düzenledi.


Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Carrefour Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen bowling turnuvasına personelin ilgisi büyük oldu. Belediye çalışanlarının iş stresini azaltarak, keyifli vakit geçirmeleri amacıyla organize edilen turnuvaya 5'er kişiden oluşan toplam 45 takım katılım sağladı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın ilk tur elemelerinde ortalama olarak en yüksek puanları alan 15 takım finale yükselmeye hak kazanacak. Turnuva, 20 Aralık Cuma günü yapılacak final karşılaşmaları ile sona erecek.

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