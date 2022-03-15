Osmangazi Şadırvanlı Han'da dil ve edebiyat söyleşileri

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi Dil ve Edebiyat Söyleşileri'nin ikinci dönemi başladı.

Osmangazi Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulan Şadırvanlı Han, Bursa'nın yeni kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet veriyor.

Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği merkezde, akademisyenler farklı konulardaki düşüncelerini katılımcılarla paylaşıyor Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Şahin'in yürütücülüğünde gerçekleşen Dil ve Edebiyat Söyleşileri'nin bahar dönemi başladı.

İlk söyleşiyi “Issız Yerlerin Bekçileri (Türk Kültüründe Doğa Üstü Varlıklar”)” başlıklı konuşmasıyla Başkent Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Ayşe Duvarcı gerçekleştirdi. Halk inanışlarında yer alan Karakoncolos, Congolos, Kara-kura, Kara korşak, Kamos, Kayış Ayak, At Binen Cin, Çarşamba Karısı, Karabasan, Albastı gibi doğaüstü varlıklardan ve onların özelliklerinden bahseden Duvarcı, bu olağanüstü varlıkların halk inanışlarına göre yaşadıkları yerlere de değindi. Lohusalık dönemlerinde kadınların başlarına bağladıkları kırmızı eşarp, bant ve ziyarete gelen misafirlere dağıtılan kırmızı renkli lohusa şerbetlerinin halk inancında yer alan albasmasına karşı olduğu ifade edildi.

Soru cevap bölümüyle devam eden söyleşinin sonunda Prof. Dr. Hatice Şahin, Dr. Ayşe Duvarcı'ya ‘Şadırvanlı Han Sohbetleri Kitabı hediye etti.