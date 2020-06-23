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Osmangazi selzedelerin yanında

Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağışın ardından sel felâketinin yaşandığı Kestel’e bağlı Dudaklı köyündeki yaraların sarılması için bütün imkânlarını seferber etti.

Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağışın ardından sel felâketinin yaşandığı Kestel'e bağlı Dudaklı köyündeki yaraların sarılması için bütün imkânlarını seferber etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgeye giden Osmangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makineleri ve kamyonlar ile köy yollarındaki çamurun kaldırılması adına yoğun bir çalışma yaparken, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise sel sularının girdiği evlerdeki eşyaların tahliyesini gerçekleştirdi. Sel sularının dolduğu evlerde kullanılamaz hale gelen eşyaları tek tek dışarı çıkartan ekipler, daha sonra evlerin içerisine dolan suyu boşaltmak için ellerinden gelen gayreti gösterdi.


Osmangazi Belediyesi ekipleri, bölgede yaraların sarılması ve normal hayata biran önce dönülmesi için çalışmalara devam edecek.

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