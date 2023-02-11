Osmangazi tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından harekete geçen Osmangazi Belediyesi, tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde büyük mücadele sergiliyor. Arama kurtarma ekibinin yanı sıra araçlarının büyük bölümünü ve birçok personelini depremden etkilenen illere gönderen Osmangazi Belediyesi, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere çöp kamyonları ve temizlik araçlarını da deprem bölgesine yolladı.

Osmangazi Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde yıkımlara neden olan depremlerin yaralarını sarabilmek adına, depremin 6'ıncı gününde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları için yola çıkan 6 araç ve 38 kişilik sivil savunma biriminin yanı sıra depremin yaralarını sarabilmek adına 334 personel, 30 iş makinesi ve 14 yardım TIR'ını da deprem bölgesine gönderen Osmangazi Belediyesi, sahip olduğu tüm imkanları depremzedeler için seferber etmeyi sürdürüyor.

Depremin 6'ncı gününde Osmangazi Belediyesi'ne ait çöp kamyonları ve temizlik araçları da Gaziantep'e gitmek üzere yola çıktı. 4 çöp kamyonu ve 2 su tankeri, bölgeye ulaştığında İslahiye'deki temizlik çalışmalarına katkı koyacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çöp kamyonları ve temizlik araçlarını deprem bölgesine uğurlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Enkaz altından canlı kurtulan kişi sayısının daha da artması için dualar etkilerini ifade eden Başkan Dündar, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza hizmet sunup, onlara yardım eli uzatmış olacaksınız. Depremden etkilenen 10 şehirdeki enkazı kaldırmak kolay bir iş değil. O bölgeleri temizlemek, hepimizin çabaları ile olacak. İnşallah görevlerimizi en iyi şekilde yaparak, o illerimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Orada yapılan hiçbir çalışmayı ve katkıyı küçümsememek lazım. Bizler orada temizlik yapacağız. Bizler ne kadar enkazı temizleyebilirsek, diğer yapılan çalışmalara da katkımız o kadar büyük olur. Yaptığınız iş önemli. Allah sizlere güç kuvvet versin. Yolunuz açık olsun” dedi.