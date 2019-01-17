Osmangazi ve Orhangazi Han'a devlet töreniyle anma yapılsın

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi ve Orhangazi Han'ı anma törenlerinin devlet düzeyinde kutlanması ve bunun Türkiye'ye duyurulmasını arzu ettiklerini belirterek, "Hayme Ana, Ertuğrulgazi devlet töreniyle anılıyor. Devletin üst düzeyi bu törenlere katılıyor. Osmanlı'nın en büyük değerlerinin devlet töreniyle anılması için Kültür Turizm Bakanlığı'ndan destek istiyoruz. Osmangazi ve Orhangazi Han'ı Türkiye ve dünyaya duyurmayı arzu ediyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz alan MHP Grup Sözcüsü İhsan Bilgili, 2019 yılının Osmanlı Devleti'nin 720 yıldönümü olduğunu belirterek, "Osmanlı Devleti'ni beylikten cihan imparatorluğuna getiren ecdadımıza saygı ve hürmetten dolayı kuruluş başkenti Bursa'da ecdada yakışır şekilde kutlanmasını teklif ediyoruz. Bu konuda önergemiz var. Osmangazi Han Hazretleri ile Bursa'yı fethededen Orhangazi Han Hazretleri'nin devlet töreniyle anılmalarını Kültür Turizm Bakanlığımızca anılmalarının uygun olacağını teklif ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu konuda girişimde bulunacaklarını belirterek, "Osmangazi'yi dünyaya getiren insan Hayme Ana devlet töreniyle kutlanıyor. Şeyh Edebali, Ertuğrulgazi devletin üst düzey katılımıyla kutlanıyor. Osmanlı'nın en büyük değerleri devlet töreniyle kutlanmıyor. 2026 kuruluş ajansı diye projemiz var. Fetih ajansı diye bir ofis oluşturacağız. Etkinlikler yapacağız. 1326 Fetih yıldönümü. Her ilçe ve büyükşehir belediyesinin yaptığı aktiviteler var. Devlet düzeyinde kutlanması ve Türkiye'ye duyurulmasını arzu ediyoruz" dedi.

Hanlar Bölgesi ile ilgili adım atacaklarını aktaran Başkan AKtaş, "Rahmetli Hikmet Başkan'ın projesi vardı. Merkez Bankası ve civarının yıkılması gerekiyor. "Hanlar Bölgesi'ni etrafını gözükmesin diye sarmışız. Etrafının açılması gerekiyor. Aydınlatılması. Otopark ve benzeri müştemilatın çok acil şekilde halledilmesi gerekiyor. Hisar bölgesinin de bu manada çalışmalarla bezenmesi gerektiğini düşünüyorum. O konuda Osmangazi Belediyesi çalışmalarını yürütüyor. Hanlar bölgesi değerlendirilirse hem turizm değeri de artacak. Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi arasındaki bölge için söylüyorum. Dolu dolu kullanılacak. Yayalaşma daha fazla olacak.

T3 hattından zarar ediyoruz. Esnaf da rahatsız. Kullananlar da rahatsız. Bu konuda da önümüzdeki günlerde adım atacağız" diye konuştu.