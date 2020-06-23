İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmangazi'de 24 saat temizlik

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece gündüz demeden günün 24 saati cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece gündüz demeden günün 24 saati cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı topyekûn mücadele eden Osmangazi Belediyesi, normalleşme döneminde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöplerin kaldırılmasından molozların toplanmasına, cadde ve sokakların yanı sıra pazar yerlerinin temizliğine kadar ilçenin dört bir yanını titizlikle temizliyor. Günlük rutin çöp toplama çalışmasını yapan ekipler, ayrıca konteynerleri dezenfekte ederek halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırıyor.


Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında son 1 haftada 56 meydan, 14 bin 100 çöp konteyneri, 79 cadde ve sokak ile 425 resmi kurumu dezenfekte etti. Toplam 14 bin 660 noktada çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, virüs son bulana kadar olağanüstü bir gayret sarf edeceklerinin altını çizdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.