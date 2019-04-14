Osmangazi'de 300 öğrenciye bağlama

Bursa'da Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulamaya konulan Osmangazi Yetenek Akademisi Projesi (OYAP) kapsamında 300 öğrenciye bağlama hediye edildi.

OYAP tanıtım programı, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'in de katılımı ile BTSO Oğuz Kağan Köksal Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Hedeflerinin öğrencilere sadece akademik eğitim vermek olmadığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Dülger, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde, 2053 ve 2071 vizyonuna yakışır, her alanda iyi yetişmiş kaliteli insan yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin çocukların gelişimindeki önemini vurgulayan Dülger, “Özellikle küçük yaşlardan itibaren müzik aleti ile uğraşmanın kişinin zeka düzeyini belirli oranda artırdığına ve bununla paralel olarak başarı düzeyini yükselttiğine inanıyorum. Müzikle uğraşmak hafızayı geliştirir, zihni canlı hale getirir ve aktif duruma getirir. Bir müzik aletinin çalmayı öğrenmek tıpkı farklı bir dili öğrenmek gibidir, zaman gerektirir. Bunu öğrenmek için belirli bir düzen ve disiplin şarttır. Bu tür faaliyetlerle uğraşmak insanın hayatına renk katar” diyerek projede emeği geçenleri kutladı.

Yürüttükleri Osmangazi Yetenek Akademisi Projesi'nde “Sazımız Bağlama Özümüz Bursa Bağlama Atölyeleri” teması ile yola çıktıklarını ifade eden Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Çokgezer ise, her öğrenci bir enstrüman çalmalı fikri ile 300 öğrenciye bağlama hediye ettiklerini söyledi.