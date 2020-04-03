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Osmangazi'de aç kalan güvercinler beslendi

Osmangazi Belediyesi, korona virüsü nedeniyle insanların evlerinden çıkmamasıyla boşalan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki aç kalan güvercinleri besledi.

Osmangazi Belediyesi, korona virüsü nedeniyle insanların evlerinden çıkmamasıyla boşalan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki aç kalan güvercinleri besledi.


Osmangazi'de yaşayan her canlıya değer veren Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki güvercinleri besledi. Daha önce bölgedeki esnaf ve vatandaşlar tarafından beslenen kuşlar, korona virüs nedeniyle insanların dışarı çıkmamaları üzerine aç kaldı. Meydanda yem arayan kuşları Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri besledi. Uzun süredir aç kalan yüzlerce güvercin, meydana kilolarca yem bırakan belediye ekiplerinin etrafını sararak karınlarını doyurdu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her canlının yaşam hakkını gözeten bir belediye olduklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın sağlığı için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirken, doğadaki hayvanlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Korona virüsü nedeniyle vatandaşlarımızın evden çıkmamasıyla birlikte aç kalan tüm hayvanların yardımına koşuyoruz. İlçemizdeki sahipsiz kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşların da beslenmesi için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

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