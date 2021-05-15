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Osmangazi'de aç kalan güvercinler beslendi

Osmangazi Belediyesi, tam kapanma döneminde insanların evlerinde kalmasıyla birlikte boş kalan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki aç kalan güvercinleri besledi.

Osmangazi Belediyesi, tam kapanma döneminde insanların evlerinde kalmasıyla birlikte boş kalan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki aç kalan güvercinleri besledi.


Osmangazi'de yaşayan her canlıya değer veren Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki güvercinleri besledi. Daha önce bölgedeki esnaf ve vatandaşlar tarafından beslenen kuşlar, tam kapanma döneminde insanların dışarı çıkmamaları üzerine aç kaldı. Meydanda yem arayan kuşları Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri besledi. Uzun süredir aç kalan yüzlerce güvercinler, meydana kilolarca yem ile karınlarını doyurdu.

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