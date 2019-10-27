Osmangazi'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

İlçedeki sokak ile caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması için çalışan Osmangazi Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde asfalt kaplama ve tretuvar çalışmalarını hızlandırdı. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son olarak Akpınar, Hamitler, Panayır, Dikkaldırım, Çekirge ve Elmasbahçeler Mahalleleri'ndeki sokak ve caddelerde asfalt kaplama ile bordür-tretuvar çalışması yaptı. Ekipler, Dikkaldırım Mahallesi Seyran Sokak, Akpınar Mahallesi Akpınar Caddesi, Panayır Mahallesi 2. Kadife Sokak ile 15. Karanfil Sokak, Elmasbahçeler Mahallesi Temel Sokak, Hamitler Mahallesi 1. Bakım ve 1. Gözde Sokak'ta asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca, Hamitler Mahallesi Bebek Sokak ve Petek Sokak'ta bordür-tretuvar çalışmaları yapılırken, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin çevresi de perde duvar çalışmalarıyla yeniden düzenlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak ulaşıma büyük önem verdiklerini belirterek, “Ulaşım konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. 136 mahallemize ihtiyaca göre hizmet götürüyoruz. Şehir içerisindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için de cadde ve sokaklarımızın eskiyen ve bozulan asfaltlarını yeniliyoruz. Osmangazi'de bozuk yol kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.