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Osmangazi'de asfalt çalışmaları tam gaz

Osmangazi’nin dört bir yanındaki eskiyen ve bozulan yolları asfaltlayarak yenileyen Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesindeki sokakların asfaltlanması için çalışma başlattı.

Osmangazi'nin dört bir yanındaki eskiyen ve bozulan yolları asfaltlayarak yenileyen Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesindeki sokakların asfaltlanması için çalışma başlattı.


Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Osmangazi'nin değişik bölgelerinde asfaltlama yapan belediye ekipleri, Yenibağlar Mahallesi'nde imara yeni açılan bölgedeki sokakların asfaltlanması için de çalışma başlattı. Osmangazi Belediyesi, asfaltlanan sokaklarda ilk olarak kaldırım ve tretuvar çalışması gerçekleştirerek, yaya trafiğine önemli bir katkı sağladı. Belediye ekipleri, daha sonra üç sokak ve bir pazar yerinin otoparkını asfaltladı. Yürütülen çalışmalarda bin 200 ton asfalt kullanıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki hem yaya hem de araç trafiğine daha kaliteli bir şekilde hizmet verilmesi sağlanacak.


Osmangazi Belediyesi olarak ulaşıma büyük önem verdiklerini ve kent içerisindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için de cadde ve sokakların eskiyen ve bozulan asfaltlarını yenilediklerini belirten Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak ilçe genelinde eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için hem yeni asfalt döküyoruz, hem de yama çalışmaları yürütüyoruz. Yenibağlar Mahallesi'nde de imar planları neticesinde açılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. İlçemizdeki mevcut ve yeni yapılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirerek ulaşımı rahatlatacağız” diye konuştu.

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