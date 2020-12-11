Osmangazi'de asfalt mesaisi

Vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için büyük gayret gösteren Osmangazi Belediyesi, ulaşım konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Alaşar Mahallesi 12. Ada Sokak ile Hamitler Mahallesi Bebek ve 2'nci Coşkun Sokak'ta asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, daha sonra ise Kükürtlü Mahallesi Mavili Sokak ve park çevresinde asfaltları yamaladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki hem yaya hem de araç trafiğine daha kaliteli bir şekilde hizmet verilmesi sağlandı.

İlçeye yapılan hizmetlerden memnun olan vatandaşlar, istek ve taleplerinin en kısa sürede hayata geçirilmesinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. 136 mahallenin ihtiyacına cevap verdiklerini belirten Başkan Dündar, “Belediye olarak özellikle ulaşım yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Osmangazi'de en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.