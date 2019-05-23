Osmangazi'de Balkan ve Kafkas buluşması

Merinos Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra, Orta Asya Kafkasya Kültür Derneği, Uluslararası Çerkes Derneği, Bursa Abhaz Kültür Derneği, Bursa Dostluk Kulübü, Bursa Dağıstan Derneği, Yalova Kuzey Kafkas Derneği, Rumeli Türkleri Derneği, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, Batı Trakyalı Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı ramazan ayının ruhunu sofralara taşıdıklarını belirterek, “Osmangazi Belediyesi olarak her gün farklı noktalardaki aşevlerimizde iftar vererek vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Bugün de Balkan ve Kafkas derneklerimiz ile ramazan ayının güzelliğini yaşadık. Gerek burada yaşayan göçmen kardeşlerimiz, gerekse Balkanlar, Orta Asya ve Orta Doğu'daki kardeşlerimizle ilişkilerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesilmeyecek. Allah, bereketimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi arttırsın” dedi.

Orta Asya Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Dr. Şerif Birinç ise, “Başkanımız Osmangazi ve Bursa adına çok önemli hizmetler yapıyor. İlçenin ve kentin çehresini değiştiren yatırımlar gerçekleştiriyor. Hem bizlere vermiş olduğu desteklerden, hem de yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, yeni döneminde başarılar diliyorum” diye konuştu.

İftar yemeği sonunda Başkan Dündar'a Kafkas kalpağı ve kılıcı hediye edildi.