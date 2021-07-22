Osmangazi'de bayrama özel konser

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat ve Türk Halk Müziği Topluluğu, Kurban Bayramı'na özel online konser düzenledi.

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde renkli bir konsere imza attı. Şef Rüştü Şentürk yönetiminde gerçekleşen konserde topluluk üyeleri, ‘Affetmem Asla Seni', ‘Sevil Neşelen', ‘Sevemez Kimse Seni' ve ‘Gözleri Aşka Gülen' gibi eserlerden oluşan repertuarlarını koro ve solo olarak seslendirdi. Online olarak gerçekleşen konserler kapsamında bayramın ikinci günü ise Türk Halk Müziği Topluluğu sahne aldı. Şef Erdem Usanmaz yönetiminde koro üyeleri, ‘Telgrafın Tellerine', ‘Bursa'nın Ufak Tefek Taşları', ‘Candan İleri', ‘Yoğurt Koydum Dolaba' gibi şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Konseri belediyenin sosyal medya hesaplarından takip eden vatandaşlar eşsiz müzik ziyafetiyle keyifli bir gün geçirdi.