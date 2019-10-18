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Osmangazi'de cadde ve sokaklar asfaltlanıyor

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İlçedeki birçok mahallede asfaltlama çalışması yürüten belediye ekipleri, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan 42. Cadde'yi asfaltlayarak yeniledi.


Osmangazi Belediyesi, ilçenin yeni gelişim bölgelerinden Demirtaş'taki hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. İlçe genelindeki birçok cadde ve sokakta bakım-onarım çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, Demirtaş bölgesindeki Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan 42. Cadde'de asfaltlama çalışması başlattı. Osmangazi Belediyesi'ne bağlanmasıyla birlikte yatırımların hızlandığı Demirtaş'taki caddeyi freze makinesi ile kazıyan belediye ekipleri, kazınan yolu asfalt dökerek yeniledi.


Yürütülen asfaltlama çalışması hakkında açıklama yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Demirtaş, belediyemizin gelişim bölgesi. Burada hızlı bir yapılaşma ve yoğun bir nüfus artışı var. Bizler de belediye olarak yol ve asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yeni gelişim bölgelerinde, yapılaşmanın ve altyapı çalışmalarının bittiği yerlerde asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak yaşamın kolaylaşmasını sağlıyoruz. Demirtaş'ın gelişimi adına belediye olarak üzerimize düşen çalışmaları sonuna kadar takip ediyoruz. Burası Bursa'nın en güzel bölgelerinden biri olacak” dedi.

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