Osmangazi'de çekirdekten fincana Türk kahvesi sergisi

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşen ‘Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi' sergisinin açılışına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK Parti Bursa İl ve İlçe Yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı sergide; eski, atmaya kıyılamayan ve 40 yıl hatırı olan kahve fincanları ile değirmenler, hikâyeleriyle birlikte vitrinlerde yerini aldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleneksel lezzetlerin başında gelen Türk Kahvesi'nin çeşitliliğin artmasına rağmen ilgiyi hiçbir zaman kaybetmediğini vurguladı. Tadına doyum olmayacak bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Başkan Dündar, “Tüm dünyada kendi ismiyle anılan Türk kahvesi, her zaman Türk Milleti'nin gönlünde ve mutfağındadır. Bizler, bu sebeple 2013 yılında UNESCO tarafından kabul edilen Dünya Türk Kahvesi Günü'ne kayıtsız kalmadık. Geleneksel hale getirdiğimiz sergimiz bu yıl da hepimizin içini ısıttı. Adına şiirler, şarkılar, maniler, kasideler, nesirler yazılmış kahve keyifle içilir. Keyfiniz bol olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Dündar ve protokol üyeleri, serginin açılışını yaptı. Bunun yanı sıra sergiyi inceleyen misafirler, bir yandan ikram edilen kahveleri yudumlarken diğer yandan müzede hoşça vakit geçirebilme imkânı buldu.