Osmangazi'de Cumhuriyetin 97. yılı için 97 bin Türk Bayrağı

Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet'in 97. yılını ilçedeki 97 farklı noktada dağıtacağı 97 bin Türk Bayrağı ile coşku içinde kutlayacak.

Osmangazi Belediyesi, her yıl konserler ve çeşitli etkinliklerle kutladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bu yıl pandemi nedeniyle farklı bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in 97. yıl dönümüne ithafen Osmangazi'nin 97 noktasında 97 bin Türk Bayrağı dağıtılacak. Osmangazi Belediyesi'nin ev ve araçlardaki vatandaşlara hediye edeceği bayraklarla, 29 Ekim günü ilçe adeta kırmızı beyaza bürünecek.

Cumhuriyet Bayramı'nı bu yıl pandemi koşullarına göre tedbirli bir şekilde kutlayacaklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle meydanlarda kalabalık bir şekilde olmasa da aynı coşkuyla kutlayacağız. Vatandaşlarımıza dağıtacağımız bayraklarla 29 Ekim'de hep birlikte büyük bir coşku yaşayacağız” dedi.