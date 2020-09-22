Osmangazi'de dezenfeksiyon aralıksız sürüyor

Koronavirüs salgınında vak'a sayılarının artmasıyla tedbirlerini en üst seviyeye taşıyan Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanını dezenfekte ediyor.

Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü 13 Mart tarihinden itibaren salgına karşı topyekûn mücadele ederek tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi, sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda büyük hassasiyet gösteriyor. Virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak adına teyakkuz hâlinde olan belediye ekipleri, ilçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, son 1 haftada toplam 75 meydan, 151 cadde ve sokak, 449 kamu binası ile 14 bin 186 konteyner ilaçladı.

Belediye ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında okul, eczahane, sağlık ocağı, pazar alanları, kültür merkezleri, kütüphaneler, camiler, semt merkezleri ile spor tesislerinde de dezenfekte çalışmalarına devam etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, virüs son bulana kadar topyekûn mücadele edeceklerini söyledi.