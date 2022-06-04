Osmangazi'de Dünya Bisiklet Günü'ne özel tur

Osmangazi Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde güzel bir etkinliğe imza attı. Etkinliğe katılarak pedala basan yüzlerce bisiklet sever, bisikletin insan ve çevre sağlığı açısından önemine dikkat çekti.

Osmangazi Belediyesi, ‘3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet kullanımının insan sağlığına faydalarına ve ulaşım aracı olarak kullanılmasının çevre sağlığı açısından önemine vurgu yapmak adına bir tur düzenledi. Osmangazi'de yaşayan 7'den 70'e yüzlerce bisiklet severlerin katıldığı bisiklet turu, Sukaypark'tan start aldı. Hep birlikte pedala basan bisiklet severler, Armutköy, Dereçavuş, Ahmetköy, Aksungur ve Nilüferköy'e kadar bisiklet sürdükten sonra, tekrardan Sukaypark'a dönerek turu tamamladı. Etkinliğe katılan tüm bisikletçilere Osmangazi Belediyesi tarafından tişört hediye edildi.

Bisiklet turuna katılarak pedal çeviren Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, “Osmangazi Belediyesi olarak 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla güzel bir etkinliğe imza attık. Yüzlerce bisiklet sever katılım sağlayarak etkinliğimizi güzelleştirirdi. Bugün ‘Daha sağlıklı bir toplum, daha temiz bir dünya' diyerek pedala basacağız. Fosil yakıtların çevreye verdiği zararları hepimiz çok iyi biliyoruz. Dünyamızı daha temiz hale getirmek, üstelik bunu yaparken de sağlıklı bir bedene sahip olmak istiyorsak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmalıyız. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de yapmış olduğumuz bisiklet yolları ve düzenlediğimiz etkinliklerle vatandaşlarımızı bisiklet kullanmaya teşvik ederek ediyoruz. Bisiklet sadece bir spor aracı veya hobi değil, bisiklet aynı zamanda önemli bir ulaşım aracıdır. Herkesi bisiklet kullanamaya davet ediyoruz” dedi.