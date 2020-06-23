Osmangazi'de ‘e-belediyecilik' başarısı

Binlerce vatandaş, salgın sürecinde evden çıkmalarına gerek kalmadan işlemlerini e-belediyecilik sistemi üzerinden yaptı.

Osmangazi Belediyesi, pandemi süreciyle birlikte ilçe sakinlerinin işlemlerini güven içinde yapabilmesi adına genişlettiği e-belediyecilik sistemi ile vatandaşlara büyük kolaylık getirdi. Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren birçok belediye hizmetine internet üzerinden erişilebilen vatandaşlar, uygulama sayesinde belediyeye gelmeden, emlak vergisi ödemesi, imar durumu sorgulama, borcu yoktur yazısı, rayiç değeri bedel yazısı, yardım başvuruları ve online sınav desteği gibi işlemleri e-belediye üzerinden yapma imkânı buldu.

Pandemi sürecinde Osmangazi Belediyesi'nin web sitesini toplam 196 bin kişi ziyaret etti. Belediyenin web sitesine girenler, e-Osmangazi butonuna tıklayarak ihtiyaç duydukları konulara kolaylıkla erişim sağladı. Süreç boyunca 25 bin kişi emlak vergisini online olarak öderken, 35 bin kişi ise imar durumu sorgulaması yaptı. Ayrıca 140 bin kişi online olarak Osmangazi Belediyesi'nin yürüttüğü faaliyet ve hizmetler konusunda talepte bulundu. Osmangazi Belediyesi'nin korona virüs hakkında insanları bilgilendirmek adına oluşturduğu web sitesindeki bilgi ekranını, 155 bin vatandaş ziyaret etti. Vatandaşlar, bu uygulama sayesinde virüs hakkında detaylı bilgi sahibi olurken, virüsten korunma yollarına da tüm detayları ile öğrenme fırsatı buldu.

Salgın sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşabilmek adına tasarlanan başvuru ekranı sayesinde de 75 bin kişi internet üzerinden yardım talebinde bulundu. Gelen talepler ekiplerce hızla değerlendirilerek, ihtiyaçların giderilmesi sağlandı.

Osmangazi Belediyesi, uzaktan eğitim ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla online sınav düzenledi. Hafta sonları düzenlenen sınavlara öğrenciler büyük ilgi gösterdi. YKS ve LGS için 5'er kez düzenlenen online sınavlara toplam 22 bin öğrenci katıldı. Öğrenciler uygulama sayesinde hem bilgilerini test etti hem de sınav tecrübesi edindi.

Osmangazi Belediyesi, belediye işlemleri, sosyal yardımlar ve eğitime yönelik katkıların yanı sıra, virüsle mücadele sürecinde evlerinde kalan vatandaşların zamanlarını daha verimli değerlendirmesi için de birbirinden faklı programlar düzenledi. Vatandaşlar önemli isimlerin konuk olduğu bilgilendirici yayınların yanı sıra evlerinde yapabilecekleri egzersizleri içeren yayınlara belediyeye ait web sitesi ve sosyal medya hesapları sayesinde ulaşabildi. Ayrıca ramazan ayı süresince sohbet, mukabele, konferans içerikli yayınlar ile ramazanın manevî atmosferi coşkusu evlere taşındı.