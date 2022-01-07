Osmangazi'de eğitim iş birliği

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a iade-i ziyarette bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ü makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Dündar ve İl Milli Eğitim Müdürü Gür, Osmangazi'de eğitimin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatlarına değer katabilmek için Osmangazi Belediyesi olarak her türlü projenin içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızı yenilikçi eğitim imkanları ile buluşturup, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak adına eğitim alanında birçok projeye imza attık. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte hareket ederek sorunların çözümü noktasında katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesile ile İl Milli Eğitim Müdürümüz Serkan Gür'e yeni görev yerinde başarılar diliyor ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise, “Göreve başladığımız günden itibaren eğitim alanında istişarelerde bulunduğumuz Mustafa Dündar Başkanımız, her zaman yanımızda olmuş ve desteklerini hep hissettirmiştir. Eğitim alanında yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.