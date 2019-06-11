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Osmangazi'de engeller aşılıyor

Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM), engelli vatandaşları hayata kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.


İşini sevgiyle yapan uzman ekibiyle birlikte haftanın çeşitli günlerinde 5'er saatlik faaliyetlerle yaklaşık 60 üyeyi ağırlayan OBAM, sanattan spora, kültürel aktivitelerden pek çok eğlenceye kadar engelli vatandaşları topluma kazandırmaya çalışıyor. Her sabah servisle evlerinden alınan üyeler, sabah sporu, okuma etkinliği, dart, jenga, puzzle, voleybol, basketbol, kuklalarla hikaye anlatma, film izleme ve müzik eşliğinde dans ediyor. Kas kontrollerine katkı sağlamak ve motor becerilerini geliştirmek maksadıyla boyama, takı tasarım gibi el beceri faaliyetleri de yapan engelli vatandaşlar, aynı zamanda Osmangazi Belediyesi'nin çeşitli faaliyetlere dâhil ediliyor.


Engelli ailelerinin bir gün de olsa omuzlarındaki sorumluluğu aldıklarını belirten Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Sevcan Yaman, “Hizmet verdiğimiz merkezimizde, yıl boyunca müzik çalışmaları, mutfak çalışmaları ve oryantiring sporu alanında çalışmalar gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki haftalarda ise at binme ile havuz etkinliğine katılma fırsatını üyelerimize sunacağız. Böylesine bir ortamı bizlere sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum” dedi.

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