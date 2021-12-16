Osmangazi'de engeller sanatla aşıldı

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Meclisi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenledikleri resim atölyesiyle engelleri sanatla aştı.

Bursa'nın yeni kültür ve sanat duraklarından olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, son olarak Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Meclisi'ni ağırladı. Renkli bir resim atölyesi çalışmasına imza atan engelliler müzede unutulmaz bir gün yaşadı.

Engelli vatandaşların yüzündeki gülümsemenin her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, atölyenin verimli geçtiğini söyledi. Başkan Dündar, “Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, gerçekleştirdiği atölye çalışması ile güzel bir gün geçirdi. Ayrıca, daha önce yaptıkları resimler sergilendi. Sergi, ay sonuna kadar Fetih Müzemizde yer alacak. Emek gösteren herkesi tebrik ediyorum. Bizler, elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olacağız. Böylece engelleri birlikte aşıp, onların hayatlarına dokunacağız” dedi.