Osmangazi'de engeller tenis ile aşılıyor

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, her kesimden insanın hayatına dokunan akademik çalışmaları ile dikkat çekiyor. İşitme engelli genç raketlere özel Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen eğitimler, sporcuların kişilik ve bedensel gelişimlerinin yanı sıra özgüvenlerinin artmasında büyük rol oynuyor. Haftanın 5 günü kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık üzerine antrenman yapan sporcular sessizliklerini kortta bozuyor.

Osmangazi Belediyespor'un işitme engelli millî sporcusu Emir Vatansever ise gençlere adeta ışık tutuyor. Mayıs ayında Brezilya'da düzenlenecek 2022 Deaflympics Oyunları'na hazırlanan Osmangazili yıldız, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerleyen genç raket, ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmeyi hedeflediğini söyledi. Tenise başladıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Vatansever, “Osmangazi Belediyespor çatısı altında 8 yıldır tenis oynuyorum. Mayıs ayında Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlara hazırlanıyorum. Antrenörüm Nazif Cesur eşliğinde haftanın 6 günü yoğun bir antrenman programı gerçekleştiriyorum. Tenis, hayatımı tamamen değiştirdi. Kısa zamanda elde ettiğim başarılar sayesinde birçok gence umut oldum. Spor yapmak hiçbir şekilde engel değil. Bizlerden desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

İşitme engelli sporcularıyla iletişim kurabilmek için işaret dili öğrenen Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Başantrenörü Nazif Cesur ise Emir'in bütün engelleri ortadan kaldırdığını belirterek, “Bizler, işitme engelli sporcularımızın sesi olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onların sessizliklerini kortta bozuyoruz. Emir'in yaşı küçük olmasına rağmen büyükler kategorisinde mücadele ediyor. Gerçekten ülkemiz için büyük bir yetenek. Emir'in başarısında Başkanımız Mustafa Dündar'ın emeği tartışılmaz. Onun izinden yürüyen gençlerimizle ilk hedefimiz millî takıma girmek. İnşallah, Emir ile uluslararası arenada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız” diye konuştu.