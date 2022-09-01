Osmangazi'de felaketin yaraları sarılıyor

Bursa'da şiddetli yağış sonrası yaşanan selin ardından harekete geçen Osmangazi Belediyesi, yağıştan en çok etkilenen Karabalçık, Ovaakça, Demirtaş Sakarya Mahallesi ve Yunuseli Mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla selin izlerini siliyor.

Aniden bastıran şiddetli yağışla birlikte hareke geçen ekipler, su baskını yaşanan konutlardan tahliye işlemi gerçekleştirdi. Selden en çok etkilenen mahallelerden biri olan Karabalçık Mahallesi'nde çok sayıda evi su basarken, yollar ve birçok evin bahçesi selin getirdiği çamurla kaplanırken, bazı araçlar hasar gördü. Şiddetli yağışın etkisiyle çamurla kaplanan yollar, Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kepçe ve greyderlerle temizlendi. Çamur deryasına dönen sokak ve caddeler, vidanjörlerin çalışmasının su tankerleriyle yıkandı.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte selden etkilenen mahalleleri ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl genelindeki şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde zarar gören mahalleleri ziyaret etti. Dündar, “Ani bastıran yağış sonrasında yaşanan sel baskınında çok şükür can kaybı yaşanmadı. Ancak, Karabalçık, Ovaakça, Demirtaş başta olmak üzere bazı mahallelerimizde ciddi hasarlar meydana geldi. Osmangazi Belediyesi olarak meteorolojinin uyarıları doğrultusunda gerekli tedbirlerimizi almıştık. Şiddetli yağış ile birlikte ekiplerimiz harekete geçerek bölgede hummalı bir çalışma başlattı. Kapanan yollar, dere yatakları iş makinaları ile açıldı. Evlerin bahçelerine dolan çamurlar iş makinaları ile temizleniyor. Çamurla kaplanan yollar yine suyla yıkanarak çamurdan arındırılıyor. Selin izlerini silmek için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun ve rabbim tekrarını yaşatmasın” diye konuştu.