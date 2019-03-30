Osmangazi'de futsal heyecanı sona erdi

Turnuvada dereceye giren genç sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Liseler Arası Futsal Turnuvası, birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Bursa genelindeki 27 okuldan toplam 324 sporcunun katıldığı turnuvanın yarı finalinde rakiplerini yenmeyi başaran Emir Sultan İmam Hatip Lisesi ve Malcılar Anadolu Lisesi final biletini kaptı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvanın final karşılaşmasında Malcılar Anadolu Lisesi, Emir Sultan İmam Hatip Lisesi'ni 4-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Yeniceabat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Ali Osman Sönmez İmam Hatip Lisesi'ni yenerek kürsüdeki yerini aldı. Turnuvada sporcular toplam bin 350 dakika boyunca sahada mücadele ederken toplam 274 gol atıldı.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dereceye giren takımların sporcularına kupa ve madalyalarını takdim ederek, spor hayatlarında başarılar diledi.