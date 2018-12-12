Osmangazi'de genç star heyecanı başladı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 11'ncisi düzenlenen Genç Star Liseler Arası Müzik Yarışması'nın ön elemeleri için gençler sahneye çıktı.

Osmangazi Belediyesi'nin İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi katkılarıyla düzenlediği Genç Star Liseler Arası Müzik Yarışması, müziğe ilgi duyan gençlerin kabiliyetlerini erken yaşta keşfetmenin yanında seslerini duyurmalarına da imkân sağlıyor. 50 okulun kayıt yaptırdığı yarışmada gençler Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve pop müziği olmak üzere 3 dalda hünerlerini sergileyecek. En iyi bayan solist, en iyi erkek solist, en iyi orkestra ve en iyi solo çalgı kategorilerinde dereceye girebilmek için yarışacak olan genç starlar, üç gün sürecek ön elemeler sonucunda 12 Ocak 2019 tarihinde Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek finalde yarışmaya hak kazanacak.

Solist olarak finale kalan öğrenciler, 8 Ocak 2019 tarihinde Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde sahne alacak.