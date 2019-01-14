Osmangazi'de genç star heyecanı sona erdi

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 11'ncisi düzenlenen Genç Star Liseler Arası Müzik Yarışması'nın finali yapıldı.

Genç Star Liseler Arası Müzik Yarışmasının finali büyük çekişmeye sahne oldu. Merinos AKKM'de gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Mert Ruscuklu'nun yaptığı yarışmanın finalinde 32 okul, 4 farklı kategoride birincilik için mücadele etti. Türk sanat müziği, halk müziği ve pop dallarında sahneye çıkan liseli gençler, müzik alanında hünerlerini sergilerken, gerek seslendirdikleri eserler, gerekse kullandıkları enstrümanlarla jüri ve izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Yarışmanın final gecesine katılarak gençlere destek olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için birçok hizmet ve yatırımlarda bulunuyoruz. Eğitimi önemseyerek, ciddi katkılar sağlıyoruz. Fizikî olarak binalara desteğimiz ile birlikte bu binaların içerisinin daha faal hâle gelmesi için çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Bursa sınırlarını aşan uluslararası faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Liseler Arası Müzik Yarışmamız da geleneksel hâle getirdiğimiz organizasyonlarımızdan. Bu yarışmada derece alan gençlerimiz, iki yıl arka arkaya İtalya'da dünya birincisi oldular” dedi.

Başkan Dündar, jüri üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Yarışmanın birincilerini seçmekte zorlanan jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirme sonucunda 11 okulun yarıştığı Türk halk müziği dalında en iyi erkek solist kategorisinde Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi, en iyi kız solist kategorisinde 6 Nisan Anadolu Lisesi, en iyi orkestra kategorisinde ise Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği elde etti. Bunun yanı sıra 6 okulun yarıştığı Türk sanat müziği dalında en iyi erkek solist kategorisinde Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, en iyi kız solist kategorisinde de Orhangazi Anadolu Lisesi birinciliğe layık görüldü.

Büyük çekişmeye sahne olan Pop Müzik dalında 14 okul yarışırken, en iyi erkek solist kategorisinde birinciliği Özlüce Anadolu Lisesi elde etti. Aynı zamanda en iyi kız solist kategorisinde Özel Tan Anadolu Lisesi ile 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi birinciliği paylaşırken, en iyi orkestra kategorisinde aynı puanı alan Özel Tan Anadolu Lisesi ve Bursa Anadolu Kız Lisesi birinci oldu.

8 okulun boy gösterdiği solo enstrüman kategorisinde de gitar performansı ile 6 Nisan Anadolu Lisesi birincilik başarısını elde etti.