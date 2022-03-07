Osmangazi'de göz dolduran sergi

Osmangazi Belediyesi bünyesinde açılan Temel Fotoğrafçılık Eğitimi'nin ikinci dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerler, kendi çektikleri fotoğraflardan oluşan ‘Sonbahar' temalı sergiyi vatandaşların beğenisine sundu.

Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler ile Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban yaptı. Temel Fotoğrafçılık Eğitimi'nin fotoğrafa gönül veren kişiler için iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Seferler, “Toplam 31 kursiyerimiz, dönem boyunca Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı anlamına gelen Afiap ünvanlı eğitmenimiz Gülşah Talay'dan fotoğraf makinesi ekipmanlarını tanıma, özelliklerini ayırt edebilme, temel ayarlarını yapabilme ve ortama uygun fotoğraf çekebilme gibi konularda eğitim aldı. Ayrıca öğrencilerimiz, teorik bilginin yanı sıra çeşitli mekanlarda uygulamalar yapabilme imkanı buldu. Bu uygulamalar sonucunda kursiyerlerimiz tarafından sonbahar temalı 26 eser ortaya çıktı. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere katılım sertifikası takdim eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler ile Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, serginin 11 Mart'a kadar süreceğini müjdeledi.