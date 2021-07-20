Osmangazi'de hijyenik kurban kesimi

Kesim yerlerinde alınan tedbirler ve belediye ekiplerinin anında müdahalesiyle, kurban kesimi sırasında olumsuz görüntülere izin verilmedi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bayram namazının hemen ardından kurbanlarını kesmek için Osmangazi Belediyesi tarafından belirlenen kesim yerlerine gitti. Haftalar öncesinden alt yapıları hazırlanan 19 farklı noktada, Türkiye'ye örnek olabilecek kurban kesimi gerçekleşti. Modern kapalı pazar alanlarında huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve belediye ekiplerine hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Belediye ekipleri seferber oldu

Kurban kesim yerlerine belediye tarafından musluklar yerleştirilerek vatandaşların su ihtiyaçları giderildi. Ayrıca pazar alanlarında hazır bekletilen su tankerleri sürekli yıkama çalışması yaparken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çöp konteynırları ile kurban atıklarını topladı. Ekipler, kesim yapan vatandaşlara kurban atıklarını koymaları için çöp poşeti dağıttı. Son derece modern bir ortamda kurban kesmenin keyfini yaşadıklarını belirten Osmangazili vatandaşlar, “Daha önce tarlalarda, açık alanlarda çok zor şartlarda kurban kesiyorduk. Şimdi ise çok güzel ve ferah bir alanda kesimlerimizi yapıyoruz. Başkanımız Mustafa Dündar'dan Allah razı olsun. Gerçekten bütün ihtiyaçlarımız düşünülmüş. Temizlik için suyumuz var. Atıklarımız anında toplanıyor. Bütün bu hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Kurban Bayramı için tüm tedbirleri aldıklarını, 980 personel ve 112 aracın bayram süresince vatandaşların hizmetinde olacağını hatırlatarak, “Her yıl olduğu gibi bu bayram da vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kötü görüntülerin önüne geçmek adına ekiplerimiz kesintisiz çalışıyor. Kurban ibadetlerini yaparken hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Allah, kesilen kurbanlarımızı kabul etsin” dedi.

Osmangazi'de kurban kesim yerleri

Osmangazi ilçesinde; Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit Mahallesi Gündüz Sokak, Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü ve 1. Gedik, Sokak arası, Soğanlı-Çirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı ve Panayır mahallerindeki pazar alanları olmak üzere 19 farklı noktada kurban kesim

yeri belirlendi.