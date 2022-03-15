Osmangazi'de hobi bahçesi adı altındaki kaçak yapılar yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, İsmetiye Mahallesi'nde ‘hobi bahçesi' adı altında inşa edilen kaçak yapıları yıktı.

Tarım arazileri üzerinde imara aykırı yapılaşmaya geçit vermeyen Osmangazi Belediyesi, İsmetiye Mahallesi'nde ‘hobi bahçesi' adı altında tarım arazisi üzerine inşa edilen kaçak yapıları yıktı. Hem tarım alanlarının korunması, hem de imara aykırı yapılaşmanın önüne geçmek adına kararlı bir mücadele yürüten Osmangazi Belediyesi, hakkında yıkım kararı alınan yapıların yıkımı için sabah erken saatlerde söz konuşa adrese gitti. Ekipler tarafından içerisindeki eşyalar boşaltılan kaçak yapılar, güvenlik önlemleri altında iş makinesi ile yıkıldı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.