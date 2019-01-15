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Osmangazi'de hurda araç temizliği

Osmangazi Belediyesi, şehir içinde çürümeye terk edilen hurda araçları topluyor.


Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boş arazi, yol kenarı ve sokak aralarına terk edilen hurda araçları toplayarak çevre kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Altınova Mahallesi'nde yer alan hurda aracın tehlike arz etmesi sebebiyle şasi numarasına bakarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildiren belediye ekipleri, araç sahibine ulaşamadı. Mahalle muhtarlığına bir ay sürelik tâliken tebligat yapan Zabıta Müdürlüğü, bu müddet dolduktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü ile ortak çalışma yaparak aracı çekiciyle Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Soğanlı Şantiyesi'ne götürdü.


Hurda araçların zamanla haşerelerin barındığı ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu yerler hâline geldiğini ifade eden yetkililer, çevre kirliliğinin önüne geçtiklerini belirtti.

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