Osmangazi'de İstiklal Marşı büyük coşkuyla okundu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı, Osmangazi'de coşkuyla kutlandı. İletişim Başkanlığı'nın çağrısı üzerine tüm Türkiye saat 21.00'de balkonlarından ve camlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Soğanlı Mahallesi'ndeki kutlamalara katılarak, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Her yıl coşku ile karşılanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu sene 100. yılı olması vatandaşları daha da heyecanlandırdı. Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar kutlamalarını evlerinde yaparken, İletişim Başkanlığı'nın çağrısı üzerine tüm vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bayram, Osmangazi'de de oldukça coşkulu kutlandı. Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yer alan konutların çevresi ve evlerin balkonları, sabah saatlerinde süslenerek akşamki coşkulu kutlama için hazırlandı. Mehter Takımı, dakikalar öncesinden bölgedeki yerini aldı. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise ellerine bayrakları alan çocuklar ve aileleri, camlara ve balkonlara çıkarak, mehter takımı eşliğinde tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, bu coşkuya ortak oldu. Vatandaşlarla birlikte, gür bir sesle İstiklal Marşı'nı okuyan Başkan Dündar, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Yılını kutladı. Tüm Türkiye'nin balkonlardan aynı anda İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okuduğunu belirten Osmangazi Belediye Mustafa Dündar, “100 yıl önce emperyalist devletler, devletimizi yok etmek, milletimizi tarihten silmek için bu topraklara geldiğinde milletimiz toplanarak büyük bir milli mücadele başlattı. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da açılan ilk ‘Büyük Millet Meclisi' de, Milli Mücadele tarihinde bir dönüm noktası oldu. Bu tarihte artık Milli Mücadele bir halk hareketi olmaktan çıkmış bir halk devletinin ekseni etrafında gelişmeye başlamıştır. 100 yıl önce atılan sağlam temeller ile ülkemiz buralara geldi. Bundan sonraki süreçte de çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan tarihini çocuklara bayram olarak armağan etti. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kutlu olsun. Bundan sonraki 23 Nisanları, evimizde değil de, sokaklarda, meydanlarda coşkuyla kutlarız inşallah” dedi.

Tüm Türkiye'nin ve Müslüman aleminin Ramazan Ayı'nı da tebrik eden Başkan Dündar, “Ramazan Ayı'na girmiş olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Ramazan Ayı, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz ve yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığı bir ay. Bu mübarek ayda, virüsü yenmek adına bol bol dua edelim. Edeceğimiz bu dualarla inşallah bu kötü günleri geride bırakacağız” diye konuştu.