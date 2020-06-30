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Osmangazi'de kaçağa geçit yok

Osmangazi Belediyesi, Avdancık Mahallesi’nde orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen 2 katlı evi yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Avdancık Mahallesi'nde orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen 2 katlı evi yıktı.


İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkan Osmangazi Belediyesi, Avdancık Mahallesi'nde orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen 2 katlı binayı yıktı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenen yapı, kanunî işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makinesi ile yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak binaya tevessül etmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini hatırlattı.

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