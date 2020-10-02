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Osmangazi'de kaçağa geçit yok

Osmangazi Belediyesi, Armutköy Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine yerleştirilen ve çay ocağı olarak faaliyet gösteren kaçak prefabrik yapıyı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Armutköy Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine yerleştirilen ve çay ocağı olarak faaliyet gösteren kaçak prefabrik yapıyı yıktı.


Kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya müsaade etmeyen Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki kaçak olarak yapılmış konut ve işyerlerini tespit ederek yıkımlarını sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tarım arazisi üzerine yerleştirilen ve ruhsatsız şekilde çay ocağı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen prefabrik yapı, iş makinesi yıkıldı.


Yıkımların devam edeceğini ve kaçağa taviz verilmeyeceğini belirten belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı. Osmangazi'de kaçak yapılaşmaya kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayan yetkililer, ayrım gözetmeksizin kanunların uygulanacağını söyledi.

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