Osmangazi'de kaldırımlar düzenleniyor

Osmangazi Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte mahallelerdeki üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, büyük bir özveriyle yürüttükleri çalışmalarla ilçenin dört bir yanındaki cadde ve sokakların asfaltlarını yenilerken, ihtiyaca göre beton parke taşı kaplama, bordür, kaldırım ve tretuvar çalışmaları da yapıyor. Belediye ekipleri, Soğukkuyu Mahallesi Fakülte Caddesi üzerindeki eskiyen kaldırımların yenilenmesi için tretuvar düzenleme ve kemer taşı kaplama çalışmaları başlattı. Yürütülen çalışma ile kaldırımlar güzelleşirken, yayalar için de daha güvenli hale getiriliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazililerin daha rahat bir yaşam sürmesini sağlamak adına yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini ifade ederek, “Osmangazi'de bozuk ve kötü görüntüye sahip yol bırakmamak adına çalışıyoruz. Kaldırımları daha güvenli hale getirerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, trafik kazalarının önüne geçmek bizim sorumluluk alanımızda. Ekiplerimiz, yürüttükleri kaldırım ve tretuvar çalışmaları kapsamında, engelli vatandaşlarımız ve bebek arabalarının kolayca ulaşım sağlayabilmesi için rampa uygulamasına büyük özen gösteriyor. Yol bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza kaliteli bir yaşam ve sağlıklı ulaşım şartları sunuyoruz” dedi.